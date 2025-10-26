Силы ПВО поразили еще один БПЛА на подлете к Москве

Собянин: средства ПВО сбили еще один летевший на Москву беспилотник

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ был уничтожен беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву», — говорится в посте.

По словам Собянина, в настоящее время на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

По предварительным данным, пострадавших нет.

26 октября министерство обороны РФ сообщило в своем Telegram-канале, что в течение четырех часов, с 16:00 до 20:00, российские системы ПВО сбили 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией трех регионов страны. Большая часть дронов, а именно 19 единиц, была уничтожена в воздушном пространстве Белгородской области. Еще два БПЛА были сбиты над Калужской областью, а один – в Московской области.

Ранее в Донбассе за неделю отразили почти 400 атак украинских дронов.