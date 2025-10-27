По Москве попытался ударить еще один БПЛА

Средства ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили летевший на Москву дрон. Об этом написал на канале в мессенджере Max мэр города Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что на место падения обломков беспилотника прибыли сотрудники экстренных служб.
Накануне столицу атаковали шесть БПЛА. Первый был нейтрализован около 5:02. Остальные были сбиты в 17:41, 21:49, 22:04 и 22:11.
Поздно вечером Тульскую область атаковали восемь беспилотников. Подразделения ПВО их уничтожили. При этом никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Власти обратили внимание местных жителей на то, что в регионе действует режим опасности атаки БПЛА, и призвали избегать открытых пространств, держаться подальше от окон и не снимать работу средств ПВО.
Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.