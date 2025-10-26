На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Один БПЛА сбит на подлете к Москве

Собянин сообщил о ликвидации одного БПЛА, летевшего на Москву
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные сбили беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем канале в Max.

«Силами ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву», — написал он.

Собянин добавил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Рано утром 25 октября московский мэр сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили не менее семи беспилотников, которые летели на Москву.

23 октября в Московской области обломки дронов упали на автобус с людьми. По предварительным данным, хвостовая часть сбитого БПЛА пробила кабину пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Малино — Большое Алексеевское — метро «Котельники». В результате происшествия транспорт получил повреждения, пассажиры не пострадали. После атаки людей пересадили в другой автобус.

Ранее стало известно состояние ребенка, пострадавшего при атаке дрона на Красногорск.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами