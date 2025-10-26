Средства ПВО сбили два БПЛА, направлявшихся к Москве

Собянин: системы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший к столице

Пресечена попытка атаки на Москву: сбиты еще два вражеских беспилотника. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Градоначальник добавил, что на месте падения обломков работают оперативные службы.

«Уничтожены еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Мэр сообщил, что средствами ПВО Минобороны вечером 26 октября был уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат, который также держал курс на столицу.

Согласно заявлению Министерства обороны РФ российские средства ПВО успешно отразили атаку беспилотников самолетного типа в трех областях страны. В период с 16:00 до 20:00 26 октября было ликвидировано 22 вражеских БПЛА. Основной удар пришелся на Белгородскую область, где были сбиты 19 дронов. В Калужской и Московской областях были нейтрализованы еще два и один беспилотник соответственно.

Ранее в Донбассе за неделю отразили почти 400 атак украинских дронов.