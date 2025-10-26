По Тульской области ударили восемь БПЛА

Тульскую область атаковали восемь беспилотников. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он заявил, что подразделения ПВО (противовоздушной обороны) их уничтожили. При этом никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Глава области обратил внимание местных жителей на то, что в регионе действует режим опасности атаки БПЛА, и призвал их избегать открытых пространств, держаться подальше от окон и не снимать работу средств ПВО.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее дрон влетел в квартиру в Красногорске и взорвался.