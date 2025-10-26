На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заявили о возможном крупнейшем поражении ВСУ со времен «Азовстали»

«Военная хроника»: ВСУ грозит крупнейшее поражение со времен сдачи «Азовстали»
Alex Babenko/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся под угрозой крупнейшего поражения со времен сдачи завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Как заявили авторы канала, из доклада Генерального штаба Вооруженных сил России, что на Красноармейском направлении оказались заблокированы около 5,5 тысячи украинских военных. По их словам, речь идет о примерной численности двух полных бригад ВСУ. Авторы «Военной хроники» отметили, что в настоящее время сложно подтвердить эти цифры.

«Если данные точны, на горизонте маячит крупнейшее окружение ВСУ со времен «Азовстали», — говорится в публикации канала.

26 октября сообщалось, что президент России Владимир Путин провел совещание с участием начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующих группировками войск, задействованных в боевых действиях в зоне СВО. Глава государства побывал на одном из пунктов управления объединенной группировки войск.

На заседании он отметил, что действия российской армии не привязаны к каким-либо датам или событиям, а планируются исключительно исходя из военной целесообразности.

Также Путин обратил внимание на успехи российской армии по окружению Купянска в Харьковской области и Красноармейско-Димитровской агломерации в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.

