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На Украине попытались объяснить поражения ВСУ

Журналист Бутусов: ВСУ сдают населенные пункты без боя
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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдают населенные пункты в Донецкой народной республике (ДНР) и других регионах зачастую практически без боя. Об этом заявил главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

«[Российским войскам] удалось занять значительное количество населенных пунктов в этом году практически без боев», — утверждает Бутусов.

Он считает, что символами поражений ВСУ в 2024 году являются города Селидово и Новогродовка, которые российские войска освободили практически без каких-либо заметных боевых действий. Бутусов связывает эти обстоятельства с отсутствием перед городами укрепленных позиций. Также журналист отметил, что российские войска теперь меньше ввязываются в городские бои, предпочитая окружать ВСУ.

До этого командир 5-й бригады 51-й армии Вооруженных сил России сообщил, что всю новогоднюю ночь шла зачистка кураховской промзоны, освобожденной 31 декабря в 16:30.

Ранее в США оценили важность освобождения Курахово силами ВС РФ.

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