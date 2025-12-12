Минобороны сообщило о сдаче украинских бойцов в плен под Димитровом

В Димитрове (украинское название — Мирноград) группа украинских военнослужащих перешла в плен к российским силам. Об этом сообщило министерство обороны России, показав кадры сдачи.

На записи зафиксированы трое украинских солдат, бегущие по территории населенного пункта. В ведомстве уточнили, что пленные были захвачены военнослужащими 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко, входящей в состав группировки войск «Центр».

По данным Минобороны, захваченные украинские бойцы заявили, что командование оставило их на линии соприкосновения без поддержки, фактически бросая на произвол судьбы. Осознав безвыходность положения, они решили сохранить себе жизнь, сложив оружие и сдавшись в плен.

7 декабря в Минобороны РФ объявили, что группировка «Центр» завершила освобождение Ровного, продолжила зачистку Гришино и нанесла удары по украинским военным в Димитрове.

До этого военнослужащие сбросили более 2000 агитационных листовок с призывом к добровольной сдаче в плен в районе Димитрова. В российском оборонном ведомстве пояснили, что ежедневно перед началом штурмовых действий дроны сбрасывают агитационные материалы над позициями ВСУ.

