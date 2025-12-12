На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Димитрове группа военных ВСУ сдалась в плен к российским силам

Минобороны сообщило о сдаче украинских бойцов в плен под Димитровом
true
true
true
close
Минобороны России

В Димитрове (украинское название — Мирноград) группа украинских военнослужащих перешла в плен к российским силам. Об этом сообщило министерство обороны России, показав кадры сдачи.

На записи зафиксированы трое украинских солдат, бегущие по территории населенного пункта. В ведомстве уточнили, что пленные были захвачены военнослужащими 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко, входящей в состав группировки войск «Центр».

По данным Минобороны, захваченные украинские бойцы заявили, что командование оставило их на линии соприкосновения без поддержки, фактически бросая на произвол судьбы. Осознав безвыходность положения, они решили сохранить себе жизнь, сложив оружие и сдавшись в плен.

7 декабря в Минобороны РФ объявили, что группировка «Центр» завершила освобождение Ровного, продолжила зачистку Гришино и нанесла удары по украинским военным в Димитрове.

До этого военнослужащие сбросили более 2000 агитационных листовок с призывом к добровольной сдаче в плен в районе Димитрова. В российском оборонном ведомстве пояснили, что ежедневно перед началом штурмовых действий дроны сбрасывают агитационные материалы над позициями ВСУ.

Ранее ВСУ «обнулили» украинскую военнослужащую за дружбу с попавшим в плен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Могут ли отправить на СВО? Отвечаем на этот и еще 7 вопросов о военных сборах в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами