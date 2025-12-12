На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде РФ рассказали о «физиологических судорогах» европейских стран

Сенатор Карасин: Евросоюз и НАТО идут на отчаянные меры из-за своих неудач
true
true
true
close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Германия, Франция и Великобритания идут на отчаянные меры из-за своих неудач на международной политической арене. Об этом в ходе интервью для газеты «Известия» заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.

«Действия Лондона, Парижа и Берлина, по-моему, начинают медленно превращаться в какие-то «физиологические судороги», потому что они понимают, что проигрывают в этой ситуации», — сказал сенатор.

Он обратил внимание, что в странах Европы начали открыто говорить о неизбежности вооруженного конфликта с РФ в 2030 году. По мнению Карасина, европейские чиновники стремятся «выкрасть замороженные российские активы».

Как отметил парламентарий, реализация соответствующей инициативы будет иметь катастрофические последствия для лидеров Великобритании, Франции и Германии. Ситуация станет критической как для Европейского союза (ЕС), так и для НАТО.

11 декабря агентство Reuters сообщило, что послы стран — членов ЕС начали письменную процедуру для принятия официального решения Совета Европейского союза о долгосрочном замораживании активов РФ. Данный шаг позволит «подготовить почву для использования этих средств в интересах Украины», подчеркнули журналисты.

Ранее в Бельгии назвали воровством использование заблокированных активов РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Могут ли отправить на СВО? Отвечаем на этот и еще 7 вопросов о военных сборах в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами