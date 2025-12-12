Сенатор Карасин: Евросоюз и НАТО идут на отчаянные меры из-за своих неудач

Германия, Франция и Великобритания идут на отчаянные меры из-за своих неудач на международной политической арене. Об этом в ходе интервью для газеты «Известия» заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.

«Действия Лондона, Парижа и Берлина, по-моему, начинают медленно превращаться в какие-то «физиологические судороги», потому что они понимают, что проигрывают в этой ситуации», — сказал сенатор.

Он обратил внимание, что в странах Европы начали открыто говорить о неизбежности вооруженного конфликта с РФ в 2030 году. По мнению Карасина, европейские чиновники стремятся «выкрасть замороженные российские активы».

Как отметил парламентарий, реализация соответствующей инициативы будет иметь катастрофические последствия для лидеров Великобритании, Франции и Германии. Ситуация станет критической как для Европейского союза (ЕС), так и для НАТО.

11 декабря агентство Reuters сообщило, что послы стран — членов ЕС начали письменную процедуру для принятия официального решения Совета Европейского союза о долгосрочном замораживании активов РФ. Данный шаг позволит «подготовить почву для использования этих средств в интересах Украины», подчеркнули журналисты.

Ранее в Бельгии назвали воровством использование заблокированных активов РФ.