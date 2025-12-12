На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший премьер Украины раскрыл, как Зеленский срывает переговоры

Азаров: Киев вбрасывает разные версии мирного плана для срыва договоренностей
Francesco Fotia/Reuters

Украина публикациями разных версий плана США по урегулированию конфликта стремится сорвать мирный процесс. Об этом ТАСС заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Цель одна - сорвать договоренности и найти виновных. Виновной, как всегда, будет Россия», — подчеркнул он.

СМИ публиковали подробности обновленного текста мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Среди главных пунктов — уход ВСУ из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов на Украине и совместное использование российских замороженных активов. Накануне стало известно, что Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения. Что в России думают об обновленном варианте мирного договора — в материале «Газеты.Ru».

10 декабря Киев направил свои поправки к мирному плану президента США Дональда Трампа, которые коснулись территориальных вопросов и контроля над Запорожской АЭС.

Газета The Telegraph сообщила, что Украина может согласиться на территориальные уступки при условии «ответного шага» со стороны Москвы.

Ранее Зеленский сравнил с «планом Маршалла» соглашение с США о восстановлении Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
