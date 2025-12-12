Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды и опасной гололедице

В Москве 12 декабря ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, город накроют гололедица, дождь, мокрый снег, порывистый ветер и снижение видимости. Он пояснил, что предупреждение о сложных и опасных условиях связано с прохождением ярко выраженного фронтального раздела. По прогнозу, ветер может усилиться до 15 м/с, а мокрый снег будет налипать на поверхности.

Главным риском синоптик назвал сильную гололедицу. Под свежим снегом, по его словам, дороги и тротуары станут особенно скользкими. Это осложнит передвижение не только автомобилистам, но и пешеходам.

В столичном комплексе городского хозяйства сообщали, в период с 12 по 13 декабря в столичном регионе прогнозируется усиление ветра до 17м/с, местами пройдут дождь и снег, а во второй половине пятницы столбики термометров опустятся до -1°C. При этом на дорогах образуется гололедица. В комплексе отметили, что 13 и 14 декабря температура воздуха опустится до -9°C.

Ранее синоптик предупредил москвичей об «арктическом вторжении».