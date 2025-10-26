Президент России Владимир Путин во время совещания с командующими группировками российских войск, задействованными в специальной военной операции (СВО), обратил внимание на их успехи по окружению Купянска в Харьковской области и Красноармейско-Димитровской агломерации в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотел бы отметить, что успехи российских войск по окружению Красноармейско-Димитровской агломерации и города Купянск, итоги выполнения боевых задач на других направлениях, безусловно, стали возможны благодаря героическим действиям наших солдат, сержантов, младших командиров, а также скрупулезной работе штабов и всех уровней руководителей», — сказал глава государства в ходе заседания.

Путин провел совещание с участием начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и командующих группировками войск, задействованных в боевых действиях на Украине. Путин побывал на одном из пунктов управления объединенной группировки войск.

До этого украинско-канадский политолог Оттавского университета Иван Качановский заявил, что на Западе говорят, что Украина побеждает в конфликте, хотя ВС РФ продвигаются вперед и готовятся взять под контроль сразу несколько городов в зоне СВО. По его словам, речь идет о Красноармейске, Мирнограде, Константиновке, Северске и Купянске.

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.