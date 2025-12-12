На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США считают, что Европа не согласится на мир на Украине к Рождеству

Экономист Сакс: Европа не проявит прагматизм для решения по Украине до Рождества
Сергей Бобылев/РИА Новости

Европа вряд ли пойдет на урегулирование конфликта на Украине к Рождеству. Об этом РИА Новости заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Я не ожидаю прагматизма в Европе до Рождества», — подчеркнул он.

До этого стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа требует от Украины скорого ответа на свой мирный план. По информации британской газеты The Financial Times, американский лидер хочет добиться урегулирования конфликта до католического Рождества. Он дал Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. Однако, по мнению европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что понимания по Украине, достигнутые Россией и США на саммите на Аляске в августе этого года, касаются в том числе нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса республики.

Ранее в США призвали к жестким мерам против Зеленского после слов Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
