Как по анализу крови выявить повышенные риски болезни Альцгеймера, рассказал врач

Повышенный уровень липидов (холестерина и триглицеридов) в крови повышает риски развития болезни Альцгеймера. Чтобы выявить это состояние, нужно сдать кровь для определения липидного профиля, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог, эксперт Фонда развития отечественной науки, техники и медицины (Фронтмед) Лусине Брсикян.

«Некоторая степень омоложения болезни Альцгеймера существует за счет того, что усиливаются немодифицируемые факторы риска. Мы выделяем 14 модифицируемых факторов риска: низкий уровень образования, потеря слуха, нарушение зрения, загрязнение окружающей среды, гиперлипидемия, депрессия, травма головы, малоподвижный образ жизни, сахарный диабет, курение, артериальная гипертензия, ожирение, злоупотребление алкоголем, социальная изоляция. Все эти факторы повышают риски развития болезни Альцгеймера», – объяснила врач.

Воздействуя на эти факторы, человек может улучшить когнитивный резерв и уменьшить шансы развития деменции в течение жизни. Среди немодифицируемых факторов, на которые нельзя повлиять, – пожилой возраст, женский пол, генетическая предрасположенность, наличие у близких родственников подобного диагноза, различные заболевания головного мозга, инсульты, инфекционные заболевания.

«Начало деменции можно выявить по симптомам снижения когнитивных функций. Можно выделить нарушение памяти, когда человек сам может жаловаться на то, что появилась какая-то забывчивость, он перестал помнить то, что недавно буквально запланировал, куда направлялся. Также человек может забывать слова, при этом он понимает, что хочет сказать, понимает значение слова, но не может это выразить», – разъяснила доктор.

Кроме того, к тревожным звоночкам можно отнести то, что человек стал рассеянным, ему стало тяжело сконцентрироваться на чем-то, и он сам понимает, что это прогрессирующий процесс.

«Появляются проблемы с речью, человек может начать говорить невпопад, путать предложения, слоги, ставить не те окончания, использовать неподходящие по контексту слова, делать большие паузы в речи, говорить односложно. Наблюдается нарушение поведения, появляется расторможенность, желание невпопад шутить в незнакомом обществе, заговаривать с незнакомыми людьми в общественных местах. Депрессивные проявления, апатия, частая усталость, нарушение сна, включая бессонницу, избыточные движения и крики во сне, тоже могут указывать на начинающуюся деменцию», – заметила доктор.

В случае подозрений на начинающуюся деменцию стоит пристально наблюдать за состоянием близкого человека, и если такие симптомы учащаются и ограничивают профессиональную и повседневную активность, то это повод обратиться к врачу.

