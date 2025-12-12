Трамп заявил, что США «выбросили кое-что» из плана по решению на Украине

Соединенные Штаты «выбросили кое-что» из плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

«Мы выбросили кое-что. Есть четыре или пять разных частей», — подчеркнул он.

Вместе с тем Трамп пообещал оказать Украине помощь в получении гарантий безопасности.

Среди главных пунктов обновленного текста мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине — уход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов на Украине и совместное использование российских замороженных активов. 10 декабря Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения. Что в России думают об обновленном варианте мирного договора — в материале «Газеты.Ru».

10 декабря после консультаций с европейскими партнерами Киев передал Вашингтону собственные правки для текста мирного соглашения. Агентство Axios со ссылкой на официальных лиц Украины и США пишет, что правки включают предложения по территориальным вопросам и по контролю над Запорожской АЭС.

Ранее Зеленский рассказал об оставшихся разногласиях Украины с Россией.