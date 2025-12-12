Эксперты рассказали, кто чаще становится жертвой мошенников перед Новым годом

Жертвами мошенников перед Новым годом чаще становятся мужчины 35-44 лет

В преддверии новогодних праздников мошенники чаще всего выбирают своими жертвами мужчин 35-44 лет со средним доходом, не имеющих детей и склонных к спонтанным тратам. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на «Защитник» МТС.

Пик активности злоумышленников приходится на среду, четверг и пятницу, когда бдительность людей снижается в ожидании выходных.

Чаще всего они звонят в промежуток с 7 до 9 утра. Средняя длительность разговора составляет 17 секунд, что указывает на попытку мошенников быстро добиться результата, рассказали эксперты.

Предновогодний всплеск мошеннических атак связывают с финансовой активностью россиян. Перед Новым годом люди чаще совершают крупные и спонтанные покупки, что создает дополнительные возможности для манипуляций и психологического давления. Аферисты в это время чаще используют сложные схемы с двумя и более звонками, связанные с доставкой подарков, бронированием поездок, «зимними» скидками на ЖКУ, а также «выгодными предложениями» от маркетплейсов.

Самыми популярными городами для мошенников в предпраздничный период стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Уфа.

До этого сообщалось, что мошенники собирают личные данные россиян, используя фейковые сайты по продаже билетов на новогодние представления.

Ранее Центробанк запустил механизм реабилитации клиентов, попавших в базу аферистов.