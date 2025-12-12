В Госдуме предложили ограничить стоимость высшего образования

РИА Новости: в Госдуме захотели ввести потолок цен на обучение в вузах

Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым направили премьеру Михаилу Мишустину обращение с предложением ограничить стоимость платного обучения в российских вузах. Документ находится в распоряжении РИА Новости.

Инициатива предполагает, что цена не должна превышать 115% от нормативных затрат на подготовку студентов.

Парламентарии указали, что сегодня стоимость учебы в зависимости от вуза может превышать норматив более чем вдвое — от 114% до 250%. Такое расхождение, по их мнению, ставит абитуриентов в неравные условия и вызывает вопросы о принципах формирования стоимости.

Сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов в разговоре с агентством отметил, что семьи нередко вынуждены брать кредиты, чтобы оплатить обучение, тогда как реальные затраты вузов обычно заметно ниже стоимости контракта. Он подчеркнул, что задача партии — обеспечить доступность образования и вернуть молодым людям возможность получать знания, поскольку, по его словам, именно образование формирует будущее страны.

Ранее в России собрались запретить вузам и техникумам демпинг цен на обучение.