Путин: ВС РФ действуют исходя из военной целесообразности, не по датам

Действия Вооруженных сил России не привязаны к каким-либо датам или событиям, а планируются исключительно исходя из военной целесообразности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с командующими группировками, задействованными в СВО, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что подход российских военных остается неизменным: решения принимаются по стратегическим и тактическим соображениям, без оглядки на календарные даты или внешние события.

Владимиру Путину доложили о том, что на Купянском и Красноармейском направлениях в окружении находится большое количество военных Вооруженных сил Украины.

Спецоперация на Украине идет уже не первый год, но разговоры о причинах ее проведения продолжаются до сих пор. Переговорные процессы, участниками которых выступали не только отдельные страны, но и военно-политические альянсы, зашли в тупик, что привело к началу активной фазы полномасштабного конфликта.

