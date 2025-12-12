На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Опоре России» исключили безработицу и массовые сокращения из-за повышения НДС

«Опора России»: риск безработицы и массовых сокращений из-за роста НДС близок к 0
Alliance Images/Shutterstock/FOTODOM

Риск роста безработицы, массовых сокращений, закрытий бизнеса в 2026 году из-за повышения налога на добавленную стоимость в реальности будет близок к нулю.
Такой прогноз «Газете.Ru» дал вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

«Такой риск близок к нулю. В условиях острого дефицита кадров и ужесточения миграционных правил высвободившихся сотрудников быстро перетянут более сильные и эффективные компании. Это можно назвать своеобразным «положительным моментом» реформы: рынок фактически перераспределит рабочую силу в пользу устойчивых работодателей. При этом в зоне риска остаются микропредприятия, торговые точки с низким оборотом и компании, которые и без того работают на грани закрытия. Именно они наиболее чувствительны к дополнительной нагрузке», — отметил Пищальников.

Однако массовой волны банкротств ожидать не стоит, уверен эксперт: власти заявляют о готовности предоставить бизнесу переходный период и административные послабления, чтобы адаптация к новым требованиям прошла максимально мягко.

Для работников 2026 год станет периодом, когда инвестиции в собственные навыки особенно критичны, предупредил Пищальников. Он подчеркнул, что сейчас оптимальное время для повышения квалификации, освоения второй или третьей профессии и обучения базовым цифровым компетенциям. Универсальные навыки и способность быстро адаптироваться к новым условиям станут главным конкурентным преимуществом на обновляющемся рынке труда, заключил эксперт.

С 1 января 2026 года основная ставка НДС вырастет с 20 до 22%. Для отдельных видов товаров ее размер сохранится на уровне 10%, например, для продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, товаров для детей.

Ранее в России предложили расширить налоговые льготы для некоторых граждан.

