Путин провел совещание с начальником Генштаба ВС РФ Герасимовым

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с участием начальника Генерального штаба армии страны Валерия Герасимова и командующих группировками войск, задействованных в боевых действиях на Украине. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Он рассказал, что глава государства посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск.

«Президент провел совещание с участием <...> Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Все они подробно доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения», — отметил представитель Кремля.

Как сказал Песков, обстановке на Красноармейском и Купянском направлениях был посвящен отдельный доклад. В целом Путину предоставили полную информацию о текущем положении дел на поле боя, подчеркнул пресс-секретарь.

7 октября российский лидер провел встречу с руководством министерства обороны РФ и Генерального штаба армии страны. В ходе совещания он обратил внимание, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за Вооруженными силами РФ. По словам главы государства, украинские войска отступают по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее Путин обозначил главную задачу российских войск в зоне СВО.