Путин раскрыл, как Россия ответит на поставку ракет Tomahawk Украине

Угрозы Киева ударить по Москве крылатыми ракетами Tomahawk, в случае, если США передадут их Украине, — это форма «понтажа». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Таджикистан, его слова приводит РИА Новости.

В ходе пресс-конференции один из журналистов обратился к главе государства и назвал угрозы ударов по российской столице шантажом, но оговорился и начал поправлять себя.

«Вы не оговорились, [это форма] «понтажа» тоже. Понт здесь присутствует», — заявил российский лидер.

Также Путин отметил, что ответом на передачу Украине ракет Tomahawk станет усиление российских систем противовоздушной обороны.

9 октября президент Украины пригрозил блэкаутами городам России в случае, если города республики будут оставаться без электричества в результате ударов ВС РФ. По его словам, оружие, имеющееся в распоряжении Украины, достает до Белгородской и Курской областей.

7 октября американский лидер Дональд Трамп рассказал, что почти принял решение об отправке Tomahawk на Украину. В то же время глава Белого дома отметил, что сначала хочет получить от Киева гарантии относительно целей применения ракет.

За два дня до этого Путин предупредил, что появление Tomahawk в зоне конфликта негативно повлияет на отношения Москвы и Вашингтона. По его словам, поставки ракет приведут к разрушению позитивных тенденций, наметившихся в российско-американских отношениях.

