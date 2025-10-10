На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин раскрыл, как Россия ответит на поставку ракет Tomahawk Украине

Путин: угрозы Киева ударить по Москве ракетами Tomahawk — это форма понтажа
true
true
true

Угрозы Киева ударить по Москве крылатыми ракетами Tomahawk, в случае, если США передадут их Украине, — это форма «понтажа». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Таджикистан, его слова приводит РИА Новости.

В ходе пресс-конференции один из журналистов обратился к главе государства и назвал угрозы ударов по российской столице шантажом, но оговорился и начал поправлять себя.

«Вы не оговорились, [это форма] «понтажа» тоже. Понт здесь присутствует», — заявил российский лидер.

Также Путин отметил, что ответом на передачу Украине ракет Tomahawk станет усиление российских систем противовоздушной обороны.

9 октября президент Украины пригрозил блэкаутами городам России в случае, если города республики будут оставаться без электричества в результате ударов ВС РФ. По его словам, оружие, имеющееся в распоряжении Украины, достает до Белгородской и Курской областей.

7 октября американский лидер Дональд Трамп рассказал, что почти принял решение об отправке Tomahawk на Украину. В то же время глава Белого дома отметил, что сначала хочет получить от Киева гарантии относительно целей применения ракет.

За два дня до этого Путин предупредил, что появление Tomahawk в зоне конфликта негативно повлияет на отношения Москвы и Вашингтона. По его словам, поставки ракет приведут к разрушению позитивных тенденций, наметившихся в российско-американских отношениях.

Ранее Захарова заявила, что у Зеленского «передоз».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами