Зеленский пригрозил блэкаутами городам России

Зеленский пригрозил Курску и Белгороду блэкаутами
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил блэкаутами городам России в случае, если города республики будут оставаться без электричества в результате ударов ВС РФ. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Мы же им сказали, что они должны понять, если они хотят нам делать блэкауты, — мы будем делать то же самое. Здесь нет никаких секретов. Враг должен чувствовать цену этой войны», — сказал Зеленский.

По его словам, оружие, имеющееся в распоряжении Украины, достает до Белгородской и Курской областей. Зеленский утверждает, что будет «совершенно справедливо», если Белгород останется без электричества.

До этого военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Владимир Зеленский, говоря о готовящихся ударах вглубь России, пытается террором запугать мирных граждан.

По его словам, Киев анонсирует, рекламирует и предупреждает о том, что России «стоит готовиться». Это элементы террора и запугивания граждан в целом, подчеркнул политолог. Перенджиев считает, что таким образом Украина пытается оказать «давление на Россию», а Зеленский – остановить продвижение ВС РФ в Донбассе.

Ранее Зеленский заявил о «дальнобойных санкциях против России».

