Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk, но хочет получить гарантии относительно целей их применения. Американский лидер подчеркнул, что не хочет эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет направлять эти ракеты. В Кремле ранее предупреждали, что передача Tomahawk Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США. По данным Axios, администрация Трампа выражает беспокойство в связи с возможной потерей контроля над использованием ракет после их передачи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» по вопросу поставок Украине крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»), однако хочет узнать, куда Киев будет направлять их.

«Я думаю, что хочу узнать, что они будут с ними делать. Куда они их отправят? Полагаю, я должен задать этот вопрос. Я бы задал несколько вопросов. Я не хочу эскалации этой войны», — приводит его слова Reuters.

Позднее портал Axios со ссылкой на осведомленные источники в Киеве сообщил, что украинская сторона не знает, какое решение принял Трамп.

Axios также сообщает, что последние несколько недель чиновники администрации Трампа выражали беспокойство о том, смогут ли США контролировать использование ракет Украиной после их покупки и оплаты странами НАТО.

В свою очередь военный эксперт, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью на канале Deep Dive заявил, что главным инициатором передачи Украине ракет Tomahawk является спецпредставитель президента США Кит Келлог.

По словам Макгрегора, Келлог стремится убедить окружающих и политические элиты в США в том, что Россия якобы терпит поражение в рамках конфликта на Украине.

Позиция России

5 октября президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину, что передача Украине ракет Tomahawk разрушит позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

«Были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности. «Томагавки» и так далее. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях», — отметил он.

Да этого, на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, российский лидер отмечал, что Киев не имеет возможности использовать такое вооружение самостоятельно, что будет означать прямое вовлечение США в конфликт.

«Применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами», — сказал президент.

По словам президента РФ, Tomahawk, несмотря на свою мощь, — несовременное оружие.

«Ну вот были же ATACMS, и что? Ну да, нанесли определенный ущерб. В конце концов, системы ПВО России приспособились, несмотря на то, что они гиперзвуковые, начали их сбивать. Могут Tomahawk нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», — подчеркнул Владимир Путин.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва отреагирует «должным образом», если Украина получит в свое распоряжение Tomahawk.

Как их запускать?

Крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk TLAM были разработаны в 1970-х годах концерном General Dynamics. Дальность полета составляет до 2,5 тыс. км, при этом они летят на дозвуковой скорости.

Tomahawk — ракета морского базирования, созданная для запуска с подлодок и крейсеров. На данный момент осуществить наземный пуск этих ракет можно только с помощью систем Aegis Ashore или батарей Typhon.

Aegis Ashore представляет собой статичную пусковую площадку (одна расположена в Польше, другая — в Румынии), она использовалась для пуска Tomahawk только несколько раз в качестве эксперимента. Кроме того, на сегодня в распоряжении США всего две батареи (восемь пусковых установок) Typhon — все они расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее подполковник Сухопутных сил США в отставке Эрл Расмуссен подтвердил РИА Новости, что у Киева нет возможности запускать подобные ракеты.

«У Украины нет необходимых систем доставки», — сказал Расмуссен.

Об этом также заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Tomahawk — это сложная система, и ее просто так не запустишь. Наличие сегодня на Украине необходимой инфраструктуры для запуска Tomahawk пока не подтверждается. Это не значит, что они (страны Запада. — прим. ред.) не могут передать», — приводит его слова ТАСС.