Захарова ответила на угрозы Зеленского «блэкаутом» приграничным регионам РФ

Захарова: угрожающий приграничным регионам РФ Зеленский страдает от передоза
Kevin Lamarque/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, который выступает с угрозами «блэкаута» приграничным регионам России, вероятно, страдает от передозировки наркотиками. С такой версией выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного газового форума, передает РИА Новости.

«У него, наверное, передоз», — сказала дипломат, комментируя угрозы украинского лидера.

9 октября Зеленский пригрозил «блэкаутами» городам России в случае, если украинские города будут оставаться без электричества в результате ударов Вооруженных сил РФ. По словам украинского президента, оружие, имеющееся в распоряжении Украины, «достает до Белгородской и Курской областей».

Директор Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов, комментируя эти угрозы в беседе с «Газетой.Ru», заявил, что угрозы украинского лидера «не соотносятся с реальностью, так как ВСУ уже действуют на пределе возможностей».

Ранее мэр Харькова предрек городу «самую тяжелую зиму» с начала СВО.

