Путин заявил об ухудшении отношений с США в случае поставок Tomahawk Украине

Возможные поставки американских ракет Tomahawk Украине приведут к разрушению позитивных тенденций, которые наметились в отношениях России и США. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

»... это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившейся позитивной тенденции в этих отношениях», — сказал Путин.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что США готовы впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории России. Помимо этого, обсуждаются возможности поставок дальнобойных ракет Tomahawk и Barracuda.

До этого Путин на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что ракеты Tomahawk могут нанести России ущерб, но военные будут их сбивать.

Ранее эксперт заявил, что США могут поставить Украине ранние модификации ракет Tomahawk.