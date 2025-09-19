В России хотят построить крупнейший в мире стан для производства артиллерии

Президенту России Владимиру Путину рассказали о планах построить в России самый большой в мире стан для производства артиллерийских стволов повышенного качества. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы хотим построить самый большой в мире стан, чтобы по технологии, по такой же, как делают ракеты, делать артиллерийские стволы. Мы рассчитываем, что это позволит на четверть улучшить свойства изделия», — сказал гендиректор Челябинского кузнечно-прессового завода Андрей Гартунг в разговоре с главой государства.

В День оружейника президент Путин прибыл в Пермский край, где посетил предприятие «Мотовилихинские заводы». В рамках визита ему представили выставку перспективных образцов вооружения и военной техники.

Во время поездки в Пермь Путин собрал заседание военно-промышленной комиссии, в ходе которого предложил его участникам обсудить ход программы развития оборонно-промышленного комплекса России. В числе основных тем президент обозначил назначение генконструкторов и руководителей приоритетных технологических направлений.

Ранее Путин призвал планировать выпуск продукции гражданского назначения в ОПК.