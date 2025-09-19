На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России хотят построить крупнейший в мире стан для производства артиллерии

Путину доложили о планах построить крупнейший стан для производства артиллерии
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину рассказали о планах построить в России самый большой в мире стан для производства артиллерийских стволов повышенного качества. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы хотим построить самый большой в мире стан, чтобы по технологии, по такой же, как делают ракеты, делать артиллерийские стволы. Мы рассчитываем, что это позволит на четверть улучшить свойства изделия», — сказал гендиректор Челябинского кузнечно-прессового завода Андрей Гартунг в разговоре с главой государства.

В День оружейника президент Путин прибыл в Пермский край, где посетил предприятие «Мотовилихинские заводы». В рамках визита ему представили выставку перспективных образцов вооружения и военной техники.

Во время поездки в Пермь Путин собрал заседание военно-промышленной комиссии, в ходе которого предложил его участникам обсудить ход программы развития оборонно-промышленного комплекса России. В числе основных тем президент обозначил назначение генконструкторов и руководителей приоритетных технологических направлений.

Ранее Путин призвал планировать выпуск продукции гражданского назначения в ОПК.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами