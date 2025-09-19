Путин посетил в Перми предприятие «Мотовилихинские заводы»

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Пермь посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», которое производит ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает ТАСС.

На предприятии Путина встретили первый вице-премьер Денис Мантуров, главы Минпромторга и Минфина России Антон Алиханов и Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов, генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков и директор АО «Специальное конструкторское бюро» Евгений Архипов. По прибытии Путин поприветствовал членов правительства рукопожатием. Его сопровождает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Мотовилихинские заводы» — одно из старейших действующих производств Западного Урала и градообразующее предприятие Перми, основанное в 1736 году.

Первоначально завод производил штыковую медь для изготовления монет, колоколов и пушек, позднее он был преобразован в Пермские пушечные заводы. Во время Великой Отечественной войны предприятие поставляло четверть всей артиллерии СССР. Первый выстрел по территории нацистской Германии был произведен из 152-мм пушки МЛ-20, изготовленной на заводе, а чуть позже 122-мм корпусная пушка А-19 сделала первый выстрел по Берлину.

19 сентября Путин в День оружейника прибыл в Пермь с рабочей поездкой.

