Путин предложил обсудить разработку новой госпрограммы вооружений

Президент России Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ предложил обсудить вопрос о ходе разработки новой государственной программы вооружений, передает РИА Новости.

«Мы проводим очередное заседание военно-промышленной комиссии, и у нас несколько вопросов… Вопрос о ходе разработки новой государственной программы вооружений и ее ресурсного обеспечения», — сказал Путин.

Глава государства прибыл в Пермь 19 сентября с рабочей поездкой. Он посетил «Мотовилихинские заводы». Это старейшее из действующих предприятий Западного Урала, кроме того, оно является единственным в России, которое занимается артиллерийским производством полного цикла.

Путин во время поездки в Пермь собрал заседание военно-промышленной комиссии. Российский лидер предложил участникам заседания обсудить ход программы развития оборонно-промышленного комплекса страны.

В начале заседания Путин обозначил несколько тем. Среди них — назначение генконструкторов и руководителей приоритетных технологических направлений.

Ранее Путин заявил о значительном росте производства вооружений.