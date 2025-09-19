Путин прибыл в Пермь

Путин в День оружейника приехал в Пермь с рабочей поездкой

Президент России Владимир Путин в День оружейника прибыл в Пермь с рабочей поездкой. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, российский лидер в рамках своей поездки планирует посетить «Мотовилихинские заводы». Это старейшее из действующих предприятий Западного Урала, кроме того, оно является единственным в России, которое занимается артиллерийским производством полного цикла.

В годы Великой Отечественной войны из Перми на фронт поставляли пушки, авиадвигатели, а также бронекатера и каски. Помимо этого отсюда доставляли снаряды, в том числе для «Катюши».

16 сентября Путин в ходе посещения полигона Мулино в рамках военных учений «Запад», рассматривая огнестрельное оружие, поинтересовался у бойца специальной военной операции на Украине, как ему в деле отечественная винтовка с вопросом, стрелял ли он из нее. Военнослужащий сказал, что это его винтовка и он отказался от иностранного вооружения, перейдя только на отечественное оружие.

Ранее Путин назвал цель военных учений «Запад».