Путин призвал планировать выпуск продукции гражданского назначения в ОПК

Путин: нужно планировать выпуск гражданской продукции на предприятиях ОПК
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ должна четко планировать выпуск на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) продукции гражданского и двойного назначения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны более четко и на долгосрочную перспективу планировать выпуск на оборонных предприятиях продукции гражданского и двойного назначения», — сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ.

В конце июля Путин обратил внимание на то, что предприятия ОПК в Удмуртской Республике демонстрируют высокую долю выпуска гражданской продукции и товаров двойного назначения.

Тогда российский лидер провел встречу с главой региона Александром Бречаловым. Он сообщил Путину, что оборонная промышленность составляет существенную долю в Валовом региональном продукте и налоговых пополнениях. Бречалов подчеркнул, что местные предприятия ОПК помнят и про задачу увеличить количество выпускаемой гражданской продукции и товаров двойного назначения.

Ранее Путин высказался о растущих расходах на ОПК.

