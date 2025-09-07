На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные зачистили село в Сумской области, откуда шла атака на Курскую область

Рогов: ВС РФ выбили ВСУ из села Юнаковка, откуда атаковали Курскую область
Violeta Santos Moura/Reuters

ВС РФ выбили ВСУ из села Юнаковкав в Сумской области Украины, откуда ВСУ в 2024 году вели наступление на Суджу в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По словам Рогова, информацию о взятии села подтвердили российские военные. Юнаковка и Суджа соединены прямой трассой, по которой ВСУ перебрасывали войска в российское приграничье.

Утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. Были захвачены Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка и другие населенные пункты.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее стали известны подробности о насильно вывезенных ВСУ людях.

Атаки на Курскую область
