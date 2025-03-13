Песков: операция по освобождению Курской области вошла в завершающую стадию

Командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в интервью ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин выслушал доклады командующего группы «Север» и его заместителя в ходе визита в один из командных пунктов в регионе. Военные доложили главе государства о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию, уточнил представитель Кремля.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщили, что более 800 российских военных попали в город Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что российские военные ползли по трубе 14 километров в течение шести дней.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее на Западе оценили использование армией России газопровода для военной операции.