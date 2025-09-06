На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны подробности о насильно вывезенных ВСУ людях

ТАСС: ВСУ допрашивали насильно вывезенных из Курской области людей
Violeta Santos Moura/Reuters

ВСУ допрашивали насильно вывезенных из Курской области мирных жителей. Об этом сообщила ТАСС вернувшаяся на родину после обмена жительница курского поселка Мирный Валентина Ревина.

«Разные инстанции нас проверяли. Задавали вопросы, как выезжали, кто нас вывозил, почему не уехали», — рассказала она.

В плену в Сумской области она провела полгода.

«Говорили, мол, расскажу своим детям, внукам, что вы враги, напали на нас», — поделилась воспоминаниями женщина.

По словам Ревиной, в плену ее спрашивали о том, зачем она и другие куряне приехали в Сумскую область, в ответ на что она и другие мирные жители Курской области отвечали, что их привезли насильно, и требовали вернуть их домой.

24 августа в Россию в результате обмена при посредничестве ОАЭ вернулись восемь жителей Курской области, среди которых была Валентина. Также в этот день был произведен обмен военнопленными по формуле «146 на 146».

Ранее стало известно о попытках ВСУ сконцентрироваться у границ России.

Атаки на Курскую область
