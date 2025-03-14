Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ за неделю освободили 28 населенных пунктов Курской области.

Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие. Также было занято село Новенькое в Сумской области Украины.

Российскими ударами были поражены три механизированные, десантно-штурмовая бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты и две бригады территориальной обороны. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух мотопехотных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны.

Отмечается, что в зоне ответственности российской группировки «Север» потери противника за неделю составили свыше 2315 военнослужащих.

14 марта также стало известно из сводки Министерства обороны РФ, что военнослужащие «Южной» группировки российских войск взяли под контроль населенные пункты Новомарково и Горький в Донецкой народной республики.

12 марта государственная пограничная служба Украины заявила, что российские войска атакуют границу Сумской области с целью прорвать оборону ВСУ и расширить зону боевых действий.

Ранее Рогов заявил о продвижении российских войск в Запорожской области.