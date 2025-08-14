На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ДНР вышка сотовой связи подверглась атаке беспилотника

Приходько: украинский беспилотник атаковал вышку сотовой связи в Горловке
true
true
true
close
Depositphotos

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал вышку сотовой связи в городе Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале написал мэр населенного пункта Иван Приходько.

«Дрон <...> нанес удар по вышке сотовой связи в поселке шахты имени Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки). Поселок без связи», — говорится в заявлении.

Также глава Горловки рассказал, что утром другой украинский БПЛА сбросил взрывоопасный предмет на кровлю одного из зданий в этом же поселке. В результате атаки никто не пострадал, уточнил Приходько.

14 августа в Ростове-на-Дону на фоне объявленной в городе ракетной опасности произошел взрыв. Причиной послужила атака беспилотника, нанесшего удар по многоэтажному жилому дому.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в административном центре региона были повреждены несколько зданий. На месте удара ввели режим чрезвычайной ситуации, добавил глава города Александр Скрябин.

По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, в результате атаки пострадали 13 человек. Среди них — двое детей, состояние которых оценивается как средней степени тяжести.

Ранее журналисты выяснили, дрон какого типа ВСУ использовали для атаки на Ростов-на-Дону.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами