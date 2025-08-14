В ДНР вышка сотовой связи подверглась атаке беспилотника

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал вышку сотовой связи в городе Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале написал мэр населенного пункта Иван Приходько.

«Дрон <...> нанес удар по вышке сотовой связи в поселке шахты имени Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки). Поселок без связи», — говорится в заявлении.

Также глава Горловки рассказал, что утром другой украинский БПЛА сбросил взрывоопасный предмет на кровлю одного из зданий в этом же поселке. В результате атаки никто не пострадал, уточнил Приходько.

14 августа в Ростове-на-Дону на фоне объявленной в городе ракетной опасности произошел взрыв. Причиной послужила атака беспилотника, нанесшего удар по многоэтажному жилому дому.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в административном центре региона были повреждены несколько зданий. На месте удара ввели режим чрезвычайной ситуации, добавил глава города Александр Скрябин.

По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, в результате атаки пострадали 13 человек. Среди них — двое детей, состояние которых оценивается как средней степени тяжести.

Ранее журналисты выяснили, дрон какого типа ВСУ использовали для атаки на Ростов-на-Дону.