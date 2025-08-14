На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о звуках взрывов и автоматных очередей в центре Белгорода

РБК: военные оцепили центр Белгорода, слышны автоматные очереди и звуки взрывов
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные оцепили центр Белгорода, в городе слышны автоматные очереди и звуки взрывов. Об этом сообщило РБК в своем Telegram-канале.

В публикации утверждается, что над городом летает много дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Официального подтверждения этой информации не было.

14 августа взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону на фоне объявленной в городе ракетной опасности. Как сообщил Telegram-канал SHOT, в жилой дом врезался беспилотник ВСУ, после чего последовал взрыв. В небо поднялось облако дыма.

Позже врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону оказались повреждены несколько многоквартирных домов. Предварительно, пострадали 11 человек, состояние двух раненых оценивается как тяжелое.

По словам главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина, на месте повреждения многоквартирных домов введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Ранее россиян призвали быть готовыми к провокациям Киева перед переговорами на Аляске.

Атаки БПЛА на Россию
