Россиян призвали быть готовыми к провокациям Киева перед переговорами на Аляске

Депутат Колесник: в РФ должны быть готовы к провокациям Киева до встречи на Аляске

Не только военным, но и простым россиянам нужно быть готовыми к возможным провокациям Украины в преддверии переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил «Газете.Ru» член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, от Киева всегда можно ждать провокаций, и России стоит быть готовой к пресечению любых действий до, после и во время переговоров.

«Никто, в общем-то, команды о прекращении боевых действий не давал, а потому может случиться все, что угодно. Особенное внимание стоит уделить времени до переговоров на Аляске, потому что Киев попытается сорвать встречу. Стоит быть внимательнее не только нашим войскам, но и гражданам, так как в последнее время участились телефонные и другие виды мошенничества с украинской стороны», — сказал депутат.

По мнению Колесника, необходимо проводить масштабное информирование людей о том, как себя вести не только в случае атак БПЛА, но и в случае звонков украинских мошенников.

Президенты России и США договорились провести 15 августа переговоры на Аляске, в рамках которых обсудят урегулирование украинского конфликта. По сообщениям СМИ, предложения американской стороны могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее на Украине анонсировали контакты с США и ЕС перед встречей Путина и Трампа.