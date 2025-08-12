На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян призвали быть готовыми к провокациям Киева перед переговорами на Аляске

Депутат Колесник: в РФ должны быть готовы к провокациям Киева до встречи на Аляске
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Не только военным, но и простым россиянам нужно быть готовыми к возможным провокациям Украины в преддверии переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил «Газете.Ru» член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, от Киева всегда можно ждать провокаций, и России стоит быть готовой к пресечению любых действий до, после и во время переговоров.

«Никто, в общем-то, команды о прекращении боевых действий не давал, а потому может случиться все, что угодно. Особенное внимание стоит уделить времени до переговоров на Аляске, потому что Киев попытается сорвать встречу. Стоит быть внимательнее не только нашим войскам, но и гражданам, так как в последнее время участились телефонные и другие виды мошенничества с украинской стороны», — сказал депутат.

По мнению Колесника, необходимо проводить масштабное информирование людей о том, как себя вести не только в случае атак БПЛА, но и в случае звонков украинских мошенников.

Президенты России и США договорились провести 15 августа переговоры на Аляске, в рамках которых обсудят урегулирование украинского конфликта. По сообщениям СМИ, предложения американской стороны могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее на Украине анонсировали контакты с США и ЕС перед встречей Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами