Два жителя Ростова-на-Дону получили тяжелые ранения в результате атаки БПЛА

Два жителя Ростова-на-Дону были госпитализированы после атаки беспилотников ВСУ на город. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«По уточненной информации, в медучреждения города сейчас доставлены двое раненых. Их состояние медики оценивают как тяжелое», — рассказал глава региона.

По его словам, в настоящее время в больницы поступают еще 11 человек, которые пострадали из-за атаки дронов. Информация об их состоянии уточняется.

По данным SHOT, 14 августа ВСУ нанесли удар по жилому дому центре в Ростова-на-Дону при помощи БПЛА. Местные жители слышали звук взрыва и видел столб дыма.

Также сообщалось об атаке дронов на Волгоград. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, обломки беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода, из-за чего произошел пожар.

Ранее Гладков рассказал о состоянии детей, попавших под атаку дрона в Белгородской области.