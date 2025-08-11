Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА, летевшего на Москву

Собянин: еще один беспилотник сбит на подлете к Москве

Российские военные уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который летел на Москву. Об этом в 00:48 сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

В 00:41 градоначальник написал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон.

Вечером 10 августа губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками одно из предприятий Тулы. Два человека получили несовместимые с жизнью ранения, еще трое пострадали.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 сбили 11 беспилотников над Тульской областью, еще семь — над Брянской, пять — над Орловской, два — над Калужской и по одному — над территориями Московского региона и Рязанской области.

Ранее в Абхазии системы ПВО привели в состояние боеготовности из-за угрозы атаки БПЛА на районы у границы РФ.