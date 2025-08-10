Почти три десятка БПЛА атаковали регионы России

За три часа силы ПВО (противовоздушной обороны) ликвидировали над шестью регионами России 27 дронов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

В посте уточняется, что БПЛА самолетного типа атаковали Россию в период с 20:00 до 23:00. Дежурные средства ПВО сбили 11 дронов над Тульской областью, семь — над Брянской, пять — над Орловской, два — над Калужской и по одному — над территорией Московского региона и Рязанской области.

До этого Коми впервые подверглась атаке беспилотников ВСУ. Один из БПЛА упал в окрестностях нефтеперерабатывающего завода в Ухте. Работников предприятия, как и посетителей торгового центра, пришлось эвакуировать.

По предварительной информации, украинская армия использовала польские разведывательные дроны FlyEye. На фоне атаки в местном аэропорту вводили ограничения на взлет и посадку самолетов. Также начали поступать жалобы на перебои в работе мобильного интернета.

