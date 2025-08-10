На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Абхазии предупредили об угрозе атаки БПЛА на районы у границы с РФ

Абхазия привела системы ПВО в боевую готовность из-за угрозы атаки беспилотников
Depositphotos

Подразделения пограничного управления Службы государственной безопасности (СГБ) Абхазии перевели на усиленный режим работы в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на районы, расположенные у границы с РФ. Об этом сообщается на сайте СГБ.

«В связи с опасностью атаки БПЛА на районы, расположенные в непосредственной близости от абхазо-российской государственной границы, на участке от побережья до горных хребтов подразделения пограничного управления <...> переведены на усиленный режим несения службы», — говорится в заявлении.

Из него следует, что расчеты систем противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в состояние боевой готовности.

Как отметили в СГБ, в случае необходимости власти Абхазии приостановят работу контрольно-пропускного пункта (КПП) «Псоу» на границе с РФ. В службе уточнили, что такие шаги были согласованы с российскими властями.

8 августа в Сочи, Анапе и Адлере временно закрыли пляжи и отменили более 50 авиарейсов из-за опасности атаки БПЛА. Более того, на границе РФ и Абхазии приостановил работу КПП «Псоу». Военные в республике привели комплексы ПВО в состояние боевой готовности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Сочи после атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе.

