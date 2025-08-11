На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На подлете к Москве уничтожен еще один БПЛА

Собянин: силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника, летевшего к Москве
true
true
true
close
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Мэр Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале о ликвидации еще одного дрона противника, летевшего к столице.

Его пост опубликован в 0:41. Градоначальник отметил, что дрон сбили средства ПВО (противовоздушной обороны). Специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков беспилотника.

Прошлая попытка налета вражеского БПЛА на столицу была зафиксирована около 21:55.

На этом фоне российское министерство обороны заявило, что вечером в воскресенье, 10 августа, БПЛА самолетного типа атаковали шесть регионов России в период с 20:00 до 23:00. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников над Тульской областью, еще семь — над Брянской, пять — над Орловской, два — над Калужской и по одному — над территориями Московского региона и Рязанской области.

Ранее дроны ВСУ впервые с начала СВО атаковали Коми.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами