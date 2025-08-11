На подлете к Москве уничтожен еще один БПЛА

Собянин: силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника, летевшего к Москве

Мэр Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале о ликвидации еще одного дрона противника, летевшего к столице.

Его пост опубликован в 0:41. Градоначальник отметил, что дрон сбили средства ПВО (противовоздушной обороны). Специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков беспилотника.

Прошлая попытка налета вражеского БПЛА на столицу была зафиксирована около 21:55.

На этом фоне российское министерство обороны заявило, что вечером в воскресенье, 10 августа, БПЛА самолетного типа атаковали шесть регионов России в период с 20:00 до 23:00. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников над Тульской областью, еще семь — над Брянской, пять — над Орловской, два — над Калужской и по одному — над территориями Московского региона и Рязанской области.

Ранее дроны ВСУ впервые с начала СВО атаковали Коми.