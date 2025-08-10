На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Два жителя Тулы погибли от атаки украинских беспилотников

Миляев: два человека погибли на предприятии в Туле в результате атаки БПЛА
true
true
true
close
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками одно из предприятий Тулы, в результате чего погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По его словам, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Тульской областью.

«К сожалению, не обошлось без жертв. В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли», — написал Миляев.

Он отметил, что трое пострадавших были госпитализированы.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО в период с 15:00 до 18:00 сбили над регионами страны 26 украинских дронов. 11 беспилотников были уничтожены над территорией Брянской области, 10 — над Калужской областью. Помимо этого, три БПЛА сбили над территорией Кубани, а также по одному беспилотнику ликвидировали над Рязанской и Белгородской областями.

Ранее в Абхазии системы ПВО привели в состояние боевой готовности из-за угрозы атаки БПЛА на районы у границы РФ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами