Два жителя Тулы погибли от атаки украинских беспилотников

Миляев: два человека погибли на предприятии в Туле в результате атаки БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками одно из предприятий Тулы, в результате чего погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По его словам, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Тульской областью.

«К сожалению, не обошлось без жертв. В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли», — написал Миляев.

Он отметил, что трое пострадавших были госпитализированы.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО в период с 15:00 до 18:00 сбили над регионами страны 26 украинских дронов. 11 беспилотников были уничтожены над территорией Брянской области, 10 — над Калужской областью. Помимо этого, три БПЛА сбили над территорией Кубани, а также по одному беспилотнику ликвидировали над Рязанской и Белгородской областями.

Ранее в Абхазии системы ПВО привели в состояние боевой готовности из-за угрозы атаки БПЛА на районы у границы РФ.