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Военные засняли парк брошенной техники ВСУ

Брошенную и подбитую технику ВСУ в Курской области сняли на видео
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Парк брошенной ВСУ в Курской области военной техники показали на видео. Кадры были опубликованы в Telegram-канал «Фронтовая птичка».

На кадрах видны грузовики, бронемашины, а также бронетехника на гусеничном шасси. На одной из них виден след от снаряда, пробившего правый борт.

«Теперь вся эта техника будет досконально изучена и встанет для осмотра нашими гражданами на различных площадках или будет переработана», — говорится в сообщении.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает бессмысленно «сжигать» военнослужащих и технику, пытаясь сдержать продвижение российских войск.

По его словам, в прошедшую неделю украинские военные предпринимали безуспешные попытки сдерживать наступление российских подразделений в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках.

27 июня президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия хочет завершить специальную военную операцию с нужным для себя результатом.

Ранее в подполье рассказали об ударах ВС РФ по технике ВСУ в Запорожской области.

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