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Военный эксперт рассказал, для чего Киев бессмысленно «сжигает» ВСУ

Марочко: Киев бессмысленно сжигает военных и технику для сдерживания армии РФ
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Latin America News Agency/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает бессмысленно «сжигать» военнослужащих и технику, пытаясь сдержать продвижение российских войск. Об этом в беседе с ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в прошедшую неделю украинские военные предпринимали безуспешные попытки сдерживать наступление российских подразделений в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Эксперт отметил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в этот период оставалась стабильно напряженной, однако ВС РФ продолжали держать инициативу.

«Противник в большей степени сосредотачивал свои основные усилия на удержании оборонительных рубежей, но контратаки с целью возвращения утраченных рубежей также проводились. Украинское командование продолжает бессмысленно «сжигать» живую силу, вооружение и военную технику на линии боевого соприкосновения, не получая при этом позитивных результатов», — сказал Марочко.

Марочко также заявил, что российские военные при этом наносили групповые сосредоточенные удары по объектам ВСУ и продолжали выполнять задачи СВО.

27 июня президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия хочет завершить специальную военную операцию с нужным для себя результатом.

Ранее бойцы ВСУ признали, что Украина проиграла в конфликте с Россией.

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