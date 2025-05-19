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В подполье рассказали об ударах ВС РФ по технике ВСУ в Запорожской области

Лебедев: ВСУ потеряли три танка Leopard и две БМП Bradley в Запорожской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили танки Leopard 1A5 и боевые машины пехоты (БМП) M2 Bradley в ходе ударов по территории Запорожской области, подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы РФ сорвали контратаку украинских формирований в районе села Работино и осуществили артиллерийский обстрел в районе села Малая Токмачка.

«Работино <...> уничтожено 2 БМП M2 Bradley <...> Малая Токмачка <...> три уничтоженных танка Leopard 1A5», — сказал Лебедев.

Он подчеркнул, что также российские бойцы поразили бункеризированное укрытие ВСУ около Малой Токмачки.

Как рассказал координатор николаевского подполья, ВС РФ во время ударов на Запорожском направлении попали по командному пункту 65-й отдельной механизированной бригады украинских войск. В результате ВСУ потеряли до 15 офицеров.

16 мая Лебедев сообщил, что российские военнослужащие поразили штаб ВСУ в селе Щербаки, расположенном в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Тогда были ликвидированы три украинских офицера.

Ранее ВС РФ уничтожили склад с дронами украинских формирований в Запорожской области.

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