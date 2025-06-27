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Путин раскрыл, как Россия хочет завершить СВО

Путин заявил, что Россия хочет завершить СВО с нужным ей результатом
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Alexander Kazakov/Pool/Reuters

Российская Федерация хочет завершить специальную военную операцию (СВО) с нужным для себя результатом, для чего и рассчитаны ее траты на вооружение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Минске, сообщает ТАСС.

«Мы, да, хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом. Конечно. Но на это все и рассчитывается у нас. Именно под это, а не под агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО. Мы планируем уменьшать расходы, а они планируют увеличивать», — сказал глава государства.

26 июня Путин прибыл в Минск с двухдневным визитом. В эти дни российский лидер принял участие в Евразийском экономическом форуме и саммите ЕАЭС.

До этого Путин заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы как можно быстрее завершить конфликт на Украине. Он отметил, что РФ понимает, что украинский конфликт является «раздражителем» в мировых делах, и стремится завершить его как можно скорее. При этом президент подчеркнул, что России нужны условия долгосрочного мира, а не перемирие на некоторое время.

Ранее Путин объяснил цель и смысл СВО.

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