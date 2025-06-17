В центральной части Тегерана произошли взрывы

В центральной части Тегерана слышны звуки взрывов и работы систем противовоздушной обороны. Об этом пишет РИА Новости.

Незадолго до этого несколько взрывов произошло в разных частях города Исфахан, который находится в центральной части Ирана. По информации агентства Mehr, для отражения атак были задействованы средства ПВО.

17 июня президент США Дональд Трамп в социальной сети в Truth Social писал, что «все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее Нетаньяху не исключил попытки ликвидации верховного лидера Ирана.