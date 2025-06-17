Трамп призвал всех эвакуироваться из Тегерана

Президент США Дональд Трамп в соцсети в Truth Social заявил, что «все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана».

«Иран должен был подписать «сделку». Какой позор и пустая трата жизней. Иран не может иметь ядерное оружие! Я повторял это снова и снова!» — добавил он.

В это же время корреспондент ТАСС сообщает о работе средств противовоздушной обороны в центре Тегерана уже на протяжении 30 минут, по его словам, слышны взрывы.

16 июня газета The Jerusalem Post со ссылкой на европейских и американских чиновников сообщила, что глава Белого дома намерен сделать Ирану «последнее предложение».

Иран сообщил о новой ракетной атаке на объекты в Израиле, которая будет продолжаться до утра. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не исключает планов устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Посол Ирана в ООН назвал удары по Израилю самообороной. Тегеран попросил лидеров стран Персидского залива обратиться к Дональду Трампу за помощью в переговорах о прекращении огня. Трамп же в ночь на вторник заявил, что «все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Трамп заявил о стремлении Ирана к диалогу.