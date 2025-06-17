Иран заявил об уничтожении стратегических позиций Израиля

Иран уничтожил «стратегические позиции» Израиля в Тель-Авиве и Хайфе. Об этом сообщил командующий сухопутными силами армии Ирана Киюмарс Хейдари, передает IRIB.

«В течение последнего дня различного рода беспилотники, точные и обладающие разрушительной силой, уничтожили стратегические позиции Израиля в Тель-Авиве и Хайфе», — говорится в сообщении.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.